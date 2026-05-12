Antalya'da deniz kirliliğine karşı "Mavi Akdeniz İnisiyatifi" tanıtıldı

Antalya'da deniz ve kıyı kirliliğiyle mücadele amacıyla hayata geçirilen "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi"nin tanıtım toplantısında, denizlerin korunmasına yönelik yol haritası açıklandı.



COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya'da, deniz ve kıyı kirliliğiyle mücadele amacıyla "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" hayata geçirildi.



Antalya Valiliği himayesinde, şehrin denizlerini, kıyılarını ve su kaynaklarını kirlilikten korumak amacıyla başlatılan kapsamlı çevre koruma ve sürdürülebilirlik projesi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin tanıtım toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Vali Hulusi Şahin, Manavgat'ta birkaç gün önce hayvansal atık nedeniyle sahilin kirlendiğini, ekiplerin bölgede cezai işlem uyguladığını hatırlatarak, yaşanan durumu "umursamazlık" olarak nitelendirdi.



Şahin, "Bu toprak, coğrafya, şehir bizim. Ama sadece bizim değil ki aynı zamanda evlatlarımızın. Biz paylaşıyoruz. Bu kadar umursamaz olamayız. Her birimizin, tarım, sanayi ne yapıyorsak çevreye zarar vermeyeceğimizi düşünmeliyiz. Hızla kirleniyoruz." dedi.



Antalya'da yalnızca otellerde uygulanacak pet şişe düzenlemesiyle yılda 1,2 milyar plastik şişe kullanımının önüne geçilebileceğine dikkati çeken Şahin, "Denizlerimizin üzerindeki en ağır yük maalesef tarım ilaçlarının suyla beraber tabana, derelerle denize gelmesidir. En büyük kirlilik nedeni tarımsal faaliyetler. İnisiyatifimiz, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak üzerine kurulu." diye konuştu.



Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifinin farkındalığı ve öz bilinci geliştirmek için de çalışmalar yürüteceğini belirten Şahin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çocukların da katılımıyla geniş kapsamlı deniz temizliği etkinliği düzenleneceğini kaydederek, "O çocuklar bizden daha bilinçli, daha hassas olacaklar." ifadelerini kullandı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir de projenin, kentin doğasına, ekolojisine, kültürüne, turizmine ve gelecek nesillere yönelik sorumluluğun önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.



Belediye olarak yürüttükleri çalışmalardan bahseden Özdemir, Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü bünyesinde denizlerin korunması, kıyı ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere temiz çevre bırakılması konusunda örnek projelere imza attıklarını söyledi.



Antalya'yı çevre konusunda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini ifade eden Özdemir, "Antalya'nın COP31 gibi küresel ölçekte büyük bir iklim organizasyonuna ev sahipliği yapacak olması kentimize tarihi bir sorumluluk yüklemekte. Bu, Antalya olarak iklim duyarlılığı, çevre politikaları ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu dünyaya göstermek için çok büyük bir fırsat." ifadelerini kullandı.



- "Sahiller dumansız hava sahası olacak"



Proje Koordinatörü Ebru Şahin ise inisiyatifi, deniz ve kıyıları merkeze alan güçlü bir şehir hareketi olarak değerlendirdiklerini söyledi.



Şahin, sahillerde "dumansız alan" uygulamasının hayata geçirileceğini belirterek, "En zor atık türü olan izmarit ne yazık ki deniz dibinde de yok olmuyor, ekosisteme zarar veriyor. Dumansız alan olarak belirleyerek hem çevreyi korumayı hem de çocuklarımızın sigaraya maruz kalmamasını önemsiyoruz." dedi.



Pet şişe atığını azaltmak amacıyla içme suyu çeşmeleri kurulacağını ve matara kullanımının yaygınlaştırılacağını dile getiren Şahin, geri dönüşüm otomatlarının da kent genelinde artırılacağını kaydetti.



Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı da denizlerin korunmasının artık sahada uygulamaya geçirilen bilimsel çalışmalarla mümkün olacağını belirterek, toplantının aynı zamanda bir iş birliği çağrısı niteliği taşıdığını söyledi.



Memorial Göztepe Hastanesi Kanser Merkezi Başkanı Mustafa Özdoğan ise çevresel etkiler ve sağlıksız beslenmenin kanser vakalarındaki artışta etkili olduğunu ifade ederek, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.



Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Haydar Barut da turizm tesislerinde plastik kullanımını azaltmaya yönelik uygulamalar hakkında bilgi vererek, birçok tesiste de güneş enerjisi kullanımına geçildiğini söyledi.



Toplantıya, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Tuncay Caferoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



- Manavgat'ta deniz kirliliğine neden olan besi çiftliğine ceza



Vali Şahin, programın ardından gazetecilere, Manavgat'ta sahil kirliliğine neden olan besi çiftliğiyle ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını söyledi.



Evrenseki Sahili, Gömeçli Deresi'nden bir besi çiftliğinden gelen atık sular nedeniyle denizin maviden kahverengiye döndüğünü anlatan Şahin, şöyle devam etti:



"Ekiplerimiz bölgeye gitti. İlk etapta 2,5 milyon liranın üzerinde ceza uygulandı. Daha sonra proje bedelinin yüzde 1'i ya da 2'si kadar ayrı bir ceza işlemi de süreç içerisinde uygulanacak. Yetmez, adli işlem de yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığına talimat verildi ve diğer konularda gerekli işlemler yapılıyor. Yani kirletildikten sonra her ne yapılacaksa o yapılıyor. Ama asıl olan kirletmemek. Bu tek bir örnek değil ki. Buna benzer yıl içerisinde defalarca yaşadığımız olaylar var. Bu seferki bir besi çiftliğiydi. Bir başka zamanda bir zeytinyağı fabrikası yapıyor bunu. Bir dahaki sefer bakıyorsunuz bir işletme yapıyor ya da bir tarım çiftliğinden kaynaklanıyor. Yani bunu her an yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bu şehirde yaşayan herkesin Antalya'ya sahip çıkması gerektiğini, yapılan her işte "Bunun denize, nehre ne zararı olur, faydası olur mu?" düşüncesinin oluşması gerektiğini ifade eden Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi ile öncelikle çevre konusunda farkındalık ve görünürlük oluşturmayı hedeflediklerini, bunun yanında temizlik ve diğer koruyucu çalışmaların da sürdürüleceğini kaydetti.

