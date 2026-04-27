Antalya'da denize giren kişi boğuldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denize giren kişi boğuldu. Konyaaltı ilçesi Varyant kısmında akşam saatlerinde elbiseleriyle denize giren kişi bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden sahildeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ve deniz polisine bağlı dalgıçların çalışmasının ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

