        Antalya'da denize giren kişi boğuldu

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 20:20 Güncelleme:
        Konyaaltı ilçesi Varyant kısmında akşam saatlerinde elbiseleriyle denize giren kişi bir süre sonra gözden kayboldu.

        Durumu fark eden sahildeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ve deniz polisine bağlı dalgıçların çalışmasının ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        "İranlılar düşünüldüğünden çok daha güçlüler"
        "İranlılar düşünüldüğünden çok daha güçlüler"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
        Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!

        Benzer Haberler

        Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 2 - Samsunspor: 3 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 2 - Samsunspor: 3 (Maç sonucu)
        Corendon Alanyaspor – Samsunspor: 2-3
        Corendon Alanyaspor – Samsunspor: 2-3
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Samsunspor: 2 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Samsunspor: 2 (İlk yarı)
        Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne anlamlı bağış İhtiyaç sahib...
        Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne anlamlı bağış İhtiyaç sahib...
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig