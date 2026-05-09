Antalya'da depremzede kadınlar aşçılık eğitimi aldı

Türk Kızılay öncülüğünde başlatılan "İyilikle Pişen Hayatlar" projesi kapsamında Antalya'da depremzede kadınlara yönelik aşçılık atölyesi düzenlendi.



Deprem bölgesindeki kadınların istihdama katılarak güçlenmelerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen atölyede, Kahramanmaraş'ın farklı ilçelerinden 20 depremzede kadın, 7 Mehmet Restoran'ın 3. kuşak temsilcisi şef Mehmet Akdağ'dan eğitim aldı.



Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Esra Özkoç, gazetecilere, Türk Kızılayın 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede pek çok projeyi hayata geçirdiğini söyledi.



Bu proje ile deprem bölgesinden misafir ettikleri katılımcılara profesyonel aşçılık ve mutfak eğitimi vermeyi amaçladıklarını belirten Özkoç, "Çok değerli şeflerimizin katkılarıyla atölyeler gerçekleştiriyoruz. Bugün de ünlü şefimiz bizi mutfağında misafir etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Özkoç, deprem bölgesinde yaşayan ve afetten etkilenen kadınlara yalnızca mesleki eğitim vermeyi değil, aynı zamanda moral ve motivasyon sağlayarak ileriye yönelik planlarını gerçekleştirmelerine destek olmayı amaçladıklarını dile getirdi.



Şef Akdağ da yıllarca Türk gastronomisinin ne kadar güçlü olduğunu anlattığını kaydetti.



Bugün somut bir şekilde Antalya'nın lezzetlerini tattıklarını belirten Akdağ, "Türk Kızılay çok özel öncülük yaptı. Biraz kafalarını dağıtabildiysek, onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.



Atölyeye katılan Mihrace Burçak ise 3 yıl önce ağır bir deprem yaşadıklarını anımsatarak, "Anka kuşu gibi küllerimizden doğduk ve mücadele veriyoruz. O süreçte de Kızılay her zaman yanımızdaydı, yalnız bırakmadı hala da destekçimiz. Bir hilal altında toplanmak çok güzel bir şey. Burası bizim için motivasyon oldu. Bir şeyler yapabileceğimizin, yol alabileceğimizin farkına vardık." diye konuştu.



Atölye kapsamında Akdağ, katılımcılara kaymaklı keşkül, erikli kuru cacık, taratorlu börülce ve hibeşin tarifini verdi.



Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

