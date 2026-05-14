        Antalya'da dip temizliğinde denizden çamaşır makinesi ve tencere gibi atıklar çıktı

        Antalya'nın Demre ilçesinde yapılan deniz dibi temizliğinde çamaşır makinesi, araba lastiği, tencere ve çanak anten gibi atıklar çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Antalya Valiliği himayesinde gerçekleştirilen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi kapsamında "Antalya’da Deniz Hep Temiz" sloganıyla, Üçağız Mahallesi açıklarında deniz dibi temizliği yapıldı.

        Yaklaşık 2 saat süren etkinliğe Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığında görevli 6 dalgıç katıldı.

        Demre Belediyesinin de destek verdiği etkinlik kapsamında yapılan temizlikte deniz dibinden çamaşır makinesi, araba lastiği, tencere, el arabası, çanak anten, şişeler ve tabak gibi çeşitli atıklar çıkarıldı.

        Atıklar bölgeden alınarak çöp depolama tesisine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

