Antalya'da dönme dolap 23 Nisan'a özel kırmızı-beyaza büründü
Antalya'da lunaparkta bulunan dönme dolap, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazı ve Türk bayrağı görselleriyle aydınlatıldı.
Konyaaltı ilçesindeki lunaparkta yer alan, işletmecisi tarafından "Antalya'nın Kalbi" olarak adlandırılan 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap, kırmızı-beyaz renklerde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" yazısı ve Türk bayrağı görseliyle ışıklandırıldı.
Yüksekliği nedeniyle kent merkezinin farklı noktalarından da görülebilen dönme dolap, görsel şölen sundu.
