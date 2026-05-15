Antalya'da Döşemealtı Halı Tasarım, Dokuma ve Doğal Boya Çalıştayı düzenlendi

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Genç Eller Kadim İlmekler" programı kapsamında Döşemealtı Halı Tasarım, Dokuma ve Doğal Boya Çalıştayı gerçekleştirildi.



Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Özgecan Aslan Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, 400 genç katıldı.



Çalıştayda gençlere geleneksel halı dokuma teknikleri, doğal boya uygulamaları ve yöresel motiflerin anlamları uygulamalı olarak aktarıldı.



Akademisyenler ve eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, halı dokuma süreçlerini deneyimleme imkanı buldu.



Program sonunda hazırlanan çalışmalar sergilendi.



Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, etkinliğin geleneksel el sanatlarını genç kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.









