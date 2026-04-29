        Antalya'da ebe ile yıllar önce doğumunu yaptırdığı hemşire aynı hastanede görev yapıyor

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde ebelik yapan Hatice Demirtaş, yıllar önce doğumunu yaptırdığı 28 yaşındaki hemşire Bilgehan Kurt ile aynı hastanede mesai yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Elmalı Devlet Hastanesinde uzun yıllardır ebelik yapan Demirtaş, yıllar önce dünyaya gelmesine yardımcı olduğu Kurt'un aynı hastanede hemşire olarak göreve başlamasından mutluluk duyuyor.

        Hastanenin cerrahi servisinde sorumlu hemşire Kurt, Ebeler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte doğumuna yardımcı olan ebesi Hatice Demirtaş ile bir araya geldi. Hastanede gerçekleştirilen kutlama programında Demirtaş ve Kurt, pasta keserek Ebeler Haftasını kutladı.

        Hatice Demirtaş, meslek hayatı boyunca çok sayıda doğuma eşlik ettiğini belirterek, doğumlarına yardımcı olduğu insanlarla tekrar karşılaşmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

        Hemşire Bilgehan Kurt da aynı hastanede mesai arkadaşı olarak çalışmaya başladığı ebe Demirtaş'ın kendisi için kıymetli olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Paris'te tarihi gece!
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Ünlü şarkıcı anne oluyor

        Benzer Haberler

        İş stresinden bunalanların yeni motivasyon kaynağı kaya tırmanışı oldu
        İş stresinden bunalanların yeni motivasyon kaynağı kaya tırmanışı oldu
        Serik'te balıkçı dükkanı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
        Serik'te balıkçı dükkanı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
        Kumluca'da "Su Altı Arkeolojisi" semineri gerçekleştirildi
        Kumluca'da "Su Altı Arkeolojisi" semineri gerçekleştirildi
        Ukraynalı yoga eğitmeni Lena, Müslüman olup Meryem ismini aldı Meryem Koman...
        Ukraynalı yoga eğitmeni Lena, Müslüman olup Meryem ismini aldı Meryem Koman...
        Bir anda patlayıp alev topuna dönen araçtan atlayıp canlarını zor kurtardıl...
        Bir anda patlayıp alev topuna dönen araçtan atlayıp canlarını zor kurtardıl...
        Kaş'ta tefecilik operasyonu: 4 şüpheliye adli işlem
        Kaş'ta tefecilik operasyonu: 4 şüpheliye adli işlem