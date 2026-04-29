Antalya'da ebe ile yıllar önce doğumunu yaptırdığı hemşire aynı hastanede görev yapıyor

Antalya'nın Elmalı ilçesinde ebelik yapan Hatice Demirtaş, yıllar önce doğumunu yaptırdığı 28 yaşındaki hemşire Bilgehan Kurt ile aynı hastanede mesai yapıyor.



Elmalı Devlet Hastanesinde uzun yıllardır ebelik yapan Demirtaş, yıllar önce dünyaya gelmesine yardımcı olduğu Kurt'un aynı hastanede hemşire olarak göreve başlamasından mutluluk duyuyor.



Hastanenin cerrahi servisinde sorumlu hemşire Kurt, Ebeler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte doğumuna yardımcı olan ebesi Hatice Demirtaş ile bir araya geldi. Hastanede gerçekleştirilen kutlama programında Demirtaş ve Kurt, pasta keserek Ebeler Haftasını kutladı.



Hatice Demirtaş, meslek hayatı boyunca çok sayıda doğuma eşlik ettiğini belirterek, doğumlarına yardımcı olduğu insanlarla tekrar karşılaşmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.



Hemşire Bilgehan Kurt da aynı hastanede mesai arkadaşı olarak çalışmaya başladığı ebe Demirtaş'ın kendisi için kıymetli olduğunu ifade etti.

