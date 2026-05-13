Antalya'da "Engelli, Aile, Toplum ve Gençlik Festivali" başladı

Antalya'da, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen "3. Engelli, Aile, Toplum ve Gençlik Festivali" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen festival, Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'nda kortej yürüyüşüyle başladı.



Vali Hulusi Şahin'in de katıldığı yürüyüşte, jandarmanın atlı birliği, özel bireylerden oluşan mehter takımı, bando takımı, engelliler, aileleri ve öğrenciler yer aldı.



Şahin, yaptığı konuşmada, özel bireylere hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.



Engellilerin Allah'ın emaneti olduğunu dile getiren Şahin, "Dolayısıyla bu büyük millet, özel ihtiyaç duyan bireylerimize de ihtimam göstermekle mükellef. Bizi büyük kılan bu. Bunun için engelli bireylerimize, yavrularımıza, o melek yavrularımıza ihtiyaç duydukları hassasiyeti gösterelim." dedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de engelli olmayan vatandaşların özel bireyleri anlaması amacıyla programı düzenlediklerini ifade etti.



Erişilebilirlik konusunda Antalya'da önemli işler yapıldığını belirten Sökmen, kentte tüm raylı sistemdeki araçların bugün itibarıyla erişilebilir olacağını kaydetti.



Konuşmaların ardından, Vali Şahin ve Sökmen tarafından 14 belediyeye "erişilebilirlik belgeleri" verildi.



Engelli bireylerin şiir, müzik dinletisi, dans ve ritim gösterisi sunduğu programda, alanda kurulan şişme oyun parkurları, spor ve oyun alanlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.



Açılışa, Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Hacıoğlu ile ilçe belediye başkanları da katıldı.



Festival, 16 Mayıs'a kadar devam edecek.

