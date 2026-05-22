Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da engelliler için sanat ve dayanışma etkinliği düzenlendi

        Antalya'da engelliler için sanat ve dayanışma etkinliği düzenlendi

        Antalya'nın Finike ilçesinde "Engelleri Aşalım Sanatla Müzikle Buluşalım" sloganıyla engelli bireylere yönelik sanat ve dayanışma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 12:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da engelliler için sanat ve dayanışma etkinliği düzenlendi

        Antalya'nın Finike ilçesinde "Engelleri Aşalım Sanatla Müzikle Buluşalım" sloganıyla engelli bireylere yönelik sanat ve dayanışma programı gerçekleştirildi.

        Finike Belediyesinin ev sahipliğinde Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF), Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği ile Antalya Engelliler Sanat Evi iş birliğinde ilçe meydanında düzenlenen proğrama katılanlar özel bireylerin renkli kıyafetleriyle hazırladığı dans gösterilerini izledi.

        Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, buradaki konuşmasında, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Her bireyin bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Geyikçi, "Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak projelere önem veriyoruz. Erişilebilir yaşam alanlarının artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umut Kafe projemiz Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından birincilik ödülüne layık görüldü." dedi.

        UTEF Genel Başkanı Güldane Kaya Kaçar ise engelli bireylerin sadece belirli günlerde değil yılın her günü toplumun içinde olması gerektiğini vurguladı.

        Federasyonun yalnızca sosyal etkinlikler düzenleyen bir yapı olmadığını, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine dokunan büyük bir dayanışma ağı olduğuna işaret eden Kaçar, "Sanat, müzik, spor ve sosyal dayanışma alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. 'Engelleri Aşalım, Sanatla Müzikle Buluşalım' anlayışıyla özel bireyleri sosyal yaşamın merkezine taşımayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

        UTEF'in 16 yıldır Türkiye ve Avrupa'da sosyal dayanışma çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Kaçar, Türkiye genelinde 13 dernek, farklı illerde temsilcilikler ve Avrupa'da 7 ülkede faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Çağla cinayetinde 3 fethi kabir daha!
        Çağla cinayetinde 3 fethi kabir daha!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

        Benzer Haberler

        Kumluca'da en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi
        Kumluca'da en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi
        Kepez'de izinsiz kurban satışına sıkı denetim
        Kepez'de izinsiz kurban satışına sıkı denetim
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
        Antalya mavi bayraklı plajda dünyada ilk sırada
        Antalya mavi bayraklı plajda dünyada ilk sırada
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Antalya Stadyumu'nu bayraklarla donattı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Antalya Stadyumu'nu bayraklarla donattı
        Antalya, mavi bayraklı plaj sayısında dünyada lider
        Antalya, mavi bayraklı plaj sayısında dünyada lider