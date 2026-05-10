        Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

        Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek yaralanan kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek yaralanan kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Atatürk Parkı'ndaki falezlere balık tutmaya giden Yıldıray A. (46), ayağının kayması sonucu kayalık alana düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 5 metre yüksekten düşen ve kayalıkta mahsur kaldığı belirlenen Yıldıray A, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay yerine çağrılan deniz polisine ait bot ile kayalık alandan alınan Yıldıray A, limana getirildi. Yaralı, burada bekleyen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Yıldıray A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Manavgat Belediyespor Play-Off'ta tur atladı
        Manavgat'ta güreş şöleni devam ediyor
        Zıpkınla balık avlamak isterken falezlerden düştü, ekipler alarma geçti 35...
        Toros Dağları'nın zirveleri endemik şakayık çiçekleriyle renklendi
        Akdeniz'e indirilen "Antalya" imzalı 3 lüks yat Avrupa'ya uğurlanacak
        Antik Çağ'da bağcılık ve incir yetiştiriciliği katı kurallara bağlanmış
