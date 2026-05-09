        Antalya'da falezlerden düştüğü değerlendirilen yabancı uyruklu kişi öldü

        Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerden düştüğü değerlendirilen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, deniz polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, denize düştüğü belirlenen kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

        Yapılan kontrolde, falezlerden düştüğü değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan kimlik incelemesinde hayatını kaybeden kişinin yabancı uyruklu Zacharia Hussein Diriye (29) olduğu belirlendi.

        Diriye'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

