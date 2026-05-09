Antalya'da falezlerden düştüğü değerlendirilen yabancı uyruklu kişi öldü

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerden düştüğü değerlendirilen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.



Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, deniz polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Bölgeye ulaşan ekipler, denize düştüğü belirlenen kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürdü.



Yapılan kontrolde, falezlerden düştüğü değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Yapılan kimlik incelemesinde hayatını kaybeden kişinin yabancı uyruklu Zacharia Hussein Diriye (29) olduğu belirlendi.



Diriye'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

