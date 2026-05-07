        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da "Fırçadaki Kanat Sesleri" sergisi açıldı

        Antalya'da "Fırçadaki Kanat Sesleri" sergisi açıldı

        Antalya'da, "Fırçadaki Kanat Sesleri" resim sergisi, sanatseverlerle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Mercan Sanat Topluluğu sanatçıları tarafından düzenlenen sergi, Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Sergide, 32 kursiyerin kentin kuşlarını konu aldığı 60 eser yer aldı.

        Topluluk yöneticisi Ayşe Özmak Mercan, hazırlıklarını bilimsel bir akademik rapordan hareketle yaptıklarını söyledi.

        Projeyle, dünya habitatının değiştiğine ve tükenmekte olmasına dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirten Özmak, "Nesli tükenmiş veya tükenmek üzere olan kentin nadide kuşlarını resmederek kütüphaneyi ziyaret eden gençlere ve çocuklara sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Belki gezenler de kentin habitatının bir parçası olan kuşları merak edip bizim gibi heyecanlanırlar. Biz duvardaki resimlerde bulunan tüm kuşların özelliklerinin yazılı olduğu kartların da yan duvarda yer almasına özellikle dikkat ettik." dedi.

        Özmak, duvara çizilen defne ağacı dalları üzerine yerleştirilen kuş tablolarıyla değişik bir sunum sergilediklerini ifade etti.

        Sergi, 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

