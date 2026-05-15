Antalya'da Gençlik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
Antalya'da, Gençlik Haftası kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, spor etkinlikleri yapıldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlanan Gençlik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Aile fotoğrafı çekiminin ardından çocuklar ve gençler, spor etkinliklerinde eğlendi.
Etkinlikler, hafta boyunca devam edecek.
