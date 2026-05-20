        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da hayalet ağ temizliği yapıldı

        Antalya'da "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" projesi kapsamında hayalet ağlar denizden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Antalya Valiliği öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün işbirliğiyle Çatlıcak Balıkçı Barınağında "Antalya'da Deniz Hep Temiz" sloganıyla düzenlenen programda, denizdeki hayalet ağların temizlenmesi için çalışma yürütüldü.

        Sahil Güvenlik ve emniyet botlarının da destek verdiği çalışmada, açıklarda tespit edilen metrelerce uzunluğundaki ağ, ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, gazetecilere, Antalya'nın yıl sonuna doğru dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan COP31'e ev sahipliği yapacağını söyledi.

        Bu kapsamda Antalya Valiliği öncülüğünde "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" projesiyle çalışma başlatıldığını belirten Erkal, "Denizlerimizin temiz tutulması, kirlenmesinin önlenmesi ve çevre farkındalığının artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bugün de denizlerdeki hayalet ağların temizlenmesine yönelik bir operasyon gerçekleştirdik." dedi.

        Hayalet ağların çeşitli nedenlerle denizlere terk edildiğini, kaybolduğunu veya uzun süre çözünmeden kaldığını vurgulayan Erkal, bu ağların deniz canlılarını avlayarak zarar verdiğini kaydetti.

        Tarım ve Orman Bakanlığının "katil ağlar" olarak tabir edilen ağlarla ilgili 2017 yılından bu yana çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiren Erkal, şöyle konuştu:

        "Bizler de bu kapsamda belirli aralıklarla bu ağları denizlerden temizliyoruz. Denizde yaklaşık 10 metre derinlikte, 500 metrenin üzerinde bir ağ tespit edildi. Tüm ekiplerin koordinasyonuyla ağ denizden çıkarılarak bölge temizlendi. Bu çalışmalar COP31 sürecine kadar ve sonrasında da devam edecek. Ağların içerisinde biriken plastik atıklar ve diğer yabancı maddeler hem çevre kirliliğine neden oluyor hem de balıklar, yengeçler ve diğer deniz canlılarının yaşamını tehdit ediyor. Operasyon sırasında ağlara takılmış çok sayıda yengeç çıktı. Bunlardan biri canlı olarak kurtarılarak yeniden denize bırakıldı. Ancak birçok deniz canlısı bu ağlarda yaşamını kaybediyor. Bu durum hem deniz ekosistemine zarar veriyor hem de deniz canlılarının popülasyonunu azaltıyor."

        Öte yandan, denizlerden çıkarılan hayalet ağlar Antalya Olgunlaşma Enstitüsü eğiticilerince tablo ve kıyafet olarak tasarlandı.

        Programa, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

