Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında ev ziyaretleri başladı

        Antalya'da "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında ev ziyaretleri başladı

        Antalya'da, Sağlık Bakanlığının anne ve bebek sağlığına yönelik hayata geçirdiği "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması çerçevesinde koordinatör ebeler, ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarını evlerinde ziyaret ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Antalya'da "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında ev ziyaretleri başladı

        Antalya'da, Sağlık Bakanlığının anne ve bebek sağlığına yönelik hayata geçirdiği "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması çerçevesinde koordinatör ebeler, ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarını evlerinde ziyaret ediyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Normal Doğum Eylem Planı doğrultusunda, tıbbi zorunluluk bulunmadıkça sezaryen oranlarının azaltılması, normal doğumun teşvik edilmesi, doğum hizmetlerinde kalite artırımı ve dijital takip sistemlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Halk Sağlığı Yönetim Sistemi Gebelik Modülü üzerinden özellikle son üç ayındaki gebeler, ev ziyaretleri ve yüksek riskli gebeler takip ediliyor.

        "Güvenli gebelik, sağlıklı gelecek" anlayışıyla yürütülen uygulamada, anne adaylarına gebelik sürecini daha bilinçli ve sağlıklı geçirmeleri için birebir destek veriliyor. Koordinatör ebeler tarafından yapılan ev ziyaretlerinde, gebelik takibi, sağlıklı beslenme, doğuma hazırlık, doğum sonrası bakım ve anne sütünün önemi gibi konularda bilgilendirme yapılıyor.

        Ziyaretlerde ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezi ile Döşemealtı Devlet Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu hizmetleri ve Sağlık Bakanlığının geliştirdiği "Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması" hakkında da bilgilendirme gerçekleştiriliyor.

        Yetkililer, ilk gebeliğin anne adayları için önemli bir süreç olduğuna dikkat çekerek, "Koordinatör ebelerimizle sahaya inerek, annelerimizin kendilerini en güvenli hissettikleri ortam olan evlerinde onlara rehberlik ediyor, bu özel süreçte her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Hedefimiz, bilinçli anneler ve sağlıklı nesiller için her gebemize ulaşmak, gebelik sürecini profesyonel destekle daha güvenli ve sağlıklı hale getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Bu kapsamda Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde ilk gebeliğini yaşayan bir anne adayına koordinatör ebe tarafından ev ziyareti gerçekleştirilerek danışmanlık hizmeti verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Geç Romantizm Akşamı" konseri
        Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Geç Romantizm Akşamı" konseri
        Antalya'da "Kökten Geleceğe Maarif Yolcuları" temalı konser düzenlendi
        Antalya'da "Kökten Geleceğe Maarif Yolcuları" temalı konser düzenlendi
        Antalya'da Risk Zirvesi artan risklere karşı dayanıklılığı gündeme taşıdı
        Antalya'da Risk Zirvesi artan risklere karşı dayanıklılığı gündeme taşıdı
        Alanya'da Hıdırellez coşkusu: Çocuklar geleneksel oyunlarla baharı karşılad...
        Alanya'da Hıdırellez coşkusu: Çocuklar geleneksel oyunlarla baharı karşılad...
        Antalya'da ormanlara girişler yasaklandı, jandarma vatandaşları tek tek uya...
        Antalya'da ormanlara girişler yasaklandı, jandarma vatandaşları tek tek uya...
        Antalya'da 30 yıllık polis memurundan telsizde arkadaşlarına duygusal veda...
        Antalya'da 30 yıllık polis memurundan telsizde arkadaşlarına duygusal veda...