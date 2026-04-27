Antalya'da ihtiyaç sahiplerine engelli aracı ve bebek arabası bağışı yapıldı

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Avrupa Elele Engellilere ve Yaşlılara Yardım (El Ele) Vakfınca, ihtiyaç sahiplerine engelli aracı ve bebek arabası bağışı yapıldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Galip Sökmen, müdürlük binasında gerçekleştirilen programda bağışları Vakfın Antalya Temsilcisi Cengiz Hocazade'den aldı.



Sökmen, bağışların toplum açısından taşıdığı öneme değinerek, dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güçlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.



Desteklerin hizmet alan bireylerin yaşamına dokunduğunu ve hayatlarında olumlu değişimlere vesile olduğunu belirten Sökmen, bu anlamlı katkıların artarak devam etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.



Hocazade ise bağışın ihtiyaç sahiplerinin hayatına dokunacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.



Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Hocazade, özellikle çocuklar ve dezavantajlı grupların desteklenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi.



