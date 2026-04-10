        Antalya'da İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" protesto edildi

        Antalya'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları​​​​​​​ temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırıma tepki gösterdi.

        Giriş: 10.04.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

        Grup adına açıklama yapan Filistin Genç İnisiyatifi Başkan Vekili Mustafa Boynaz, İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının vahşet ve hukuk ihlali olduğunu belirtti.

        Mescid-i Aksa'nın 41 gün ibadete kapatılmasının da İslam'a ve Müslümanların izzetine yönelik bir saldırı olduğunu ifade eden Boynaz, şöyle konuştu:

        "Siyonist İsrail rejimi tarafından, Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır. 165 İranlı öğrencinin, siyonist rejim tarafından okul sıralarında katledilmesi ve bu katliamın küresel vicdanda yeteri kadar yer bulmaması bizleri derinden sarssa da bugün burada olduğu gibi dünyanın dört bir yanından yükselen itiraz sesleri bir nebze olsun umudumuzu yeşertmektedir."

        Grup, açıklamanın ve dua edilmesinin ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da "Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağ...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da "Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağ...
        Antalya'nın zirvelerinde Nisan ayında kar sürprizi 1825 rakımlı Alacabel'de...
        Antalya'nın zirvelerinde Nisan ayında kar sürprizi 1825 rakımlı Alacabel'de...
        Akseki'de "Transdisipliner Mentorluk ve Yerel Kalkınma Çalıştayı" düzenlend...
        Akseki'de "Transdisipliner Mentorluk ve Yerel Kalkınma Çalıştayı" düzenlend...
        Antalya ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ku...
        Antalya ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ku...
        CW Enerji'den doğaya katkı, işletmelere ekonomik avantaj
        CW Enerji'den doğaya katkı, işletmelere ekonomik avantaj
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı