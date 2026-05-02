        Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 27. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'nde kadınlar arasında domates yeme, kasa taşıma, halat çekme ve çuval yarışmaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Antalya'da kadınlar 27. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'nde kıyasıya yarıştı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 27. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'nde kadınlar arasında domates yeme, kasa taşıma, halat çekme ve çuval yarışmaları yapıldı.

        Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve çevre ilçelerden de çok sayıda ziyaretçinin katıldığı festivalde kadınlar kıyasıya mücadele etti.

        Domates kasası taşıma yarışmasında Hatice Işık 2 dakikada 17 kasayı taşıyarak birinci oldu, Ela Karakaya 13 kasayla ikinci, Ayşe Akyürek ise 12 kasayla üçüncü oldu.

        Etkinlikte kadınların domates yemek için mücadele ettiği yarışmada renkli görüntüler oluştu. Daha sonra 8 takımın katıldığı halat çekme yarışmasında kadınlar birbirleriyle kıyasıya mücadeleye girişti.

        Mücadeleyi Şen Kızlar takımı kazanarak 3 yıl üst üste şampiyon oldu. Çocuklar arasında gerçekleştirilen çuval yarışında ise heyecanlı anlar yaşandı.

        Domates kasası taşıma yarışmasında birinci olan Hatice Işık, doğma büyüme Yörük çocuğu olduğunu, hayatı boyunca seralarda çalıştığını söyledi.

        Bu yarışmayla birlikte 3 yıl üst üste şampiyonluğa ulaştığını ifade eden Işık, "Ben bir Yörük kızıyım. Hayatımız seralarda çalışmayla geçiyor. Hemen hemen her gün serada da domates kasası taşıyoruz. Burada da yarışmada birinci olmak çok güzel. Gücüm yettikçe yarışmaya katılmaya devam edeceğim." dedi.

        - Dağda tomruk çekerek, odun taşıyarak birinci oldular


        Halat çekme yarışmasını kazanan takımın kaptanı Ebru Şen de kendisi gibi takım arkadaşlarının tamamının ailece dağda tomruk işinde, odun yaparak geçimlerini sağladıklarını, buradan elde ettikleri güçle son 3 yılın halat çekme şampiyonu olduklarını dile getirdi.

        Yarışmalarda dereceye giren kadınlara protokol üyelerinin eşleri tarafından çeşitli ödül ve hediyeler verildi.

        Etkinlikte sanatçı Özlem Şahin sahne aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!
        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        İhracatta Nisan rekoru
        İhracatta Nisan rekoru
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor

        Benzer Haberler

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
        Ürettiği patlıcanlar maliyetini kurtarmayınca serasının kapılarını vatandaş...
        Ürettiği patlıcanlar maliyetini kurtarmayınca serasının kapılarını vatandaş...
        Akdeniz Üniversitesi öğrencileri zambak ağacı fidanlarını toprakla buluştur...
        Akdeniz Üniversitesi öğrencileri zambak ağacı fidanlarını toprakla buluştur...
        Antalya'da "E Ticaret Kampı" düzenlendi
        Antalya'da "E Ticaret Kampı" düzenlendi
        Alanya'da yolda bulunan 700 avro sahibine teslim edildi
        Alanya'da yolda bulunan 700 avro sahibine teslim edildi
        Alanya'da denizde hortum çıktı
        Alanya'da denizde hortum çıktı