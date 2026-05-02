Antalya'da kadınlar 27. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'nde kıyasıya yarıştı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 27. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'nde kadınlar arasında domates yeme, kasa taşıma, halat çekme ve çuval yarışmaları yapıldı.



Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve çevre ilçelerden de çok sayıda ziyaretçinin katıldığı festivalde kadınlar kıyasıya mücadele etti.



Domates kasası taşıma yarışmasında Hatice Işık 2 dakikada 17 kasayı taşıyarak birinci oldu, Ela Karakaya 13 kasayla ikinci, Ayşe Akyürek ise 12 kasayla üçüncü oldu.



Etkinlikte kadınların domates yemek için mücadele ettiği yarışmada renkli görüntüler oluştu. Daha sonra 8 takımın katıldığı halat çekme yarışmasında kadınlar birbirleriyle kıyasıya mücadeleye girişti.



Mücadeleyi Şen Kızlar takımı kazanarak 3 yıl üst üste şampiyon oldu. Çocuklar arasında gerçekleştirilen çuval yarışında ise heyecanlı anlar yaşandı.



Domates kasası taşıma yarışmasında birinci olan Hatice Işık, doğma büyüme Yörük çocuğu olduğunu, hayatı boyunca seralarda çalıştığını söyledi.



Bu yarışmayla birlikte 3 yıl üst üste şampiyonluğa ulaştığını ifade eden Işık, "Ben bir Yörük kızıyım. Hayatımız seralarda çalışmayla geçiyor. Hemen hemen her gün serada da domates kasası taşıyoruz. Burada da yarışmada birinci olmak çok güzel. Gücüm yettikçe yarışmaya katılmaya devam edeceğim." dedi.



- Dağda tomruk çekerek, odun taşıyarak birinci oldular





Halat çekme yarışmasını kazanan takımın kaptanı Ebru Şen de kendisi gibi takım arkadaşlarının tamamının ailece dağda tomruk işinde, odun yaparak geçimlerini sağladıklarını, buradan elde ettikleri güçle son 3 yılın halat çekme şampiyonu olduklarını dile getirdi.



Yarışmalarda dereceye giren kadınlara protokol üyelerinin eşleri tarafından çeşitli ödül ve hediyeler verildi.



Etkinlikte sanatçı Özlem Şahin sahne aldı.

