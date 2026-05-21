        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da kadınlar sinema salonunda dev Türk bayrağı için örgü ördü

        Antalya'da bir araya gelen yaklaşık 100 kadın, sinema gösterimi sırasında örgü örerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sergilenecek dev Türk bayrağı projesine katkı sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Antalya'da bir araya gelen yaklaşık 100 kadın, sinema gösterimi sırasında örgü örerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sergilenecek dev Türk bayrağı projesine katkı sağladı.


        Kentteki bir sinema salonunda "Atölye Yasemin" öncülüğünde Antalya'nın yanı sıra 7 ilde sinemada örgü etkinliği düzenlendi.


        Antalya'daki etkinlikte 100 kadın, sinemada film izlerken Türk bayrağı projesi için kırmızı ve beyaz renklerde motifler ördü.


        Tamamlanan motifler, İzmir'e gönderilerek orada birleştirilecek. Oluşturulacak dev Türk bayrağının da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sergilenmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
