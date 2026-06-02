Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

        Antalya'da kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

        Antalya'da kargo aracılığıyla getirildiği belirlenen 7 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 16:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

        Antalya'da kargo aracılığıyla getirildiği belirlenen 7 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, çalışma kapsamında M.Z.Ç'nin diğer illerden temin ettiği uyuşturucuyu televizyon ünitesine gizleyerek kargo aracılığıyla kente getireceği ve satışını yapacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Zanlının aracında yapılan aramada, zulalanmış 12 paket halinde toplam 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!

        Benzer Haberler

        TV ünitesinde uyuşturucu gizleyip, kargoyla uyuşturucu sevkiyatına polis en...
        TV ünitesinde uyuşturucu gizleyip, kargoyla uyuşturucu sevkiyatına polis en...
        Antalya'da 1 kişinin yaralandığı, 7 aracın zarar gördüğü kaza güvenlik kame...
        Antalya'da 1 kişinin yaralandığı, 7 aracın zarar gördüğü kaza güvenlik kame...
        Antalya'da DenizBank Konserleri'nin sezon kapanışı Hollywood film müzikleri...
        Antalya'da DenizBank Konserleri'nin sezon kapanışı Hollywood film müzikleri...
        "Müşteriler rahatsız oluyor" uyarısının sonu ölüm oldu Düğününe sayılı günl...
        "Müşteriler rahatsız oluyor" uyarısının sonu ölüm oldu Düğününe sayılı günl...
        "Ben söz verdim mi tutarım" deyip üzerine benzin dökerek iş yerine kendini...
        "Ben söz verdim mi tutarım" deyip üzerine benzin dökerek iş yerine kendini...
        Gençlerin iklim krizi talepleri COP31'e taşınıyor
        Gençlerin iklim krizi talepleri COP31'e taşınıyor