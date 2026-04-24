Antalya'da kayıp olarak aranan kişinin ırmak kenarında cesedi bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.
Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan Ali Savaş'tan (35) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Ekiplerin arama çalışmaları sürerken jandarmaya, İskele mevkisinde ırmak kenarında hareketsiz bir kişi olduğu ihbarı geldi.
Bölgeye yönlendirilen sağlık ekibi, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekibi, hakkında kayıp başvurusu yapılan Savaş'ın yakınlarını bölgeye çağırdı.
Kardeşi tarafından teşhis edilen Savaş'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
