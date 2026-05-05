        Antalya'da "Kentsel Ormancılığa Bütüncül Yaklaşım İçin Avrupa Ağı" etkinliği düzenlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Ormancılık Ağı (Urban Forestry Network) kapsamında düzenlenen "Kentsel Ormancılığa Bütüncül Yaklaşım İçin Avrupa Ağı" etkinliğinde yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında 33 farklı ülkeden gelen 50 katılımcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı temsilcileri rehberliğinde Atatürk Kültür Parkı'nı gezerek incelemelerde bulundu.

        Atatürk Kültür Parkı ziyaretine ilişkin bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği İlişkileri ve Proje Şube Müdürü Güliz Yaman, "Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı temsilcilerimizle parkımızda yer alan sosyal donatıları ve biyoçeşitlilik çalışmalarını tanıttık. Bu etkinlik içerisinde ayrıca ortağı olduğumuz kentsel enerji geçişleri konulu POSEIDON projemizin de çalışmaları yer aldı. Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezimizde enerji geçişleri ile ilgili çeşitli eğitimlerimiz oldu." ifadelerini kullandı.

        Antalya'nın ekosistemine hayranlık duyduklarını belirten Urban Forestry Network Koordinatörü Çevre Bilimci Dieter Anseeuw, "Bu aksiyonun temel amacı sadece yeni ağaçlar dikmek değil mevcut ağaçları nasıl koruyacağımızı ve ağaçların ekosisteme, flora ve faunaya katkılarını göstermektir. Bu yüzden toplantımızı burada yapıyoruz ve bu alanda uygulayıcılar ve araştırmacılar olarak önümüzdeki yıllarda neye odaklanmamız gerektiğini görüyoruz." diye konuştu. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

