Antalya'da köy sakinleri 23 Nisan'ı kutladı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı kırsal mahallede yaşayanlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kendi imkanlarıyla düzenledikleri etkinlikle kutladı.



Mahalledeki 5 öğrencinin taşımalı eğitimden yararlanması nedeniyle, aktif okulu olmayan Gündoğmuş'un Güneycik Mahallesi'nde yaşayanlar, Güneycik Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde bayram coşkusu yaşadı.



Emekli öğretmen Mehmet Mesut Özyürek'in girişimleriyle düzenlenen törende konuşmalar yapıldı, köyde yaşayan bazı kadınlar 23 Nisan temalı şiirler okudu.



Aralarında yaşlılar ve kadınların da yer aldığı köy halkı, bayram için hazırladıkları pankart, Atatürk portresi ve Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.







