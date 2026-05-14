Antalya'da Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halinde denetim yapıldı

Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince Kurban Bayramı öncesi Antalya Toptancı Hali'nde denetim gerçekleştirildi.



Kentte sebze ve meyve ticaretinin yoğun olarak yapıldığı halde yapılan denetimlerde, ürün giriş çıkışları, fiyat etiketleri ile alış ve satış belgeleri kontrol edildi.



Ekipler, hal kayıt sistemi üzerinden ürün künyelerini inceledi, irsaliye ve faturalar arasında uyumsuzluk olup olmadığını denetledi.



Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde hallerde denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.



Denetimlerde fahiş fiyat olup olmadığını kontrol ettiklerini belirten Özşahan, "Künye bildirilmiş mi, irsaliye faturasıyla normal fatura arasında bir fark var mı bunları denetliyoruz. Şu ana kadar denetlediğimiz firmalarda herhangi bir usulsüzlükle karşılaşmadık." dedi.



Sebze ve meyve fiyatlarının normale döndüğünü ifade eden Özşahan, ilk sera üretimi dönemindeki yüksek fiyatların şu anda görülmediğini kaydetti.



Özşahan, herhangi bir aksaklık tespit edilmesi durumunda alış ve satış faturalarının Ticaret Bakanlığına gönderildiğini, dosyaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda incelenerek gerekli cezaların uygulandığını kaydetti.



Bayram süresince denetimlerin her gün devam edeceği vurgulandı.

