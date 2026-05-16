Antalya'da lastiği patlayan kamyonet kaza yaptı

Antalya’nın Serik ilçesinde lastiği patlayan kamyonet park halindeki hafif ticari araca çarptı. Antalya – Alanya D400 karayolunda M.A. idaresindeki 35 BIY 235 plakalı kamyonet, seyir halinde iken lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halindeki S.Ş. ye ait 07 BHZ 559 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile 50 metre daha giden kamyonet yol kenarında durdu. Kazayı kamyonet sürücüsü yara almadan atlattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görüntülerde seyir halindeki kamyonetin park halindeki araca çarpıp savurması görülüyor.

