Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da Manavgatlı 83 yaşındaki terzi ömrünü okumaya adadı

        Antalya'da Manavgatlı 83 yaşındaki terzi ömrünü okumaya adadı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ömrünü okumaya adayan terzi Yaşar Azgan, 83. yaş gününü pasta üfleyip, kitap okuyarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 15:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Manavgatlı 83 yaşındaki terzi ömrünü okumaya adadı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ömrünü okumaya adayan terzi Yaşar Azgan, 83. yaş gününü pasta üfleyip, kitap okuyarak kutladı.

        İlçe Halk Kütüphanesi müdavimlerinden Azgan'ın 83'üncü yaş günü dolayısıyla okumayı seven ve yazarlardan oluşan arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.

        Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Doru ve bazı yazarların da aralarında bulunduğu ekip, Azgan'ın yeni yaşını kutladı.

        Oktay, yaptığı konuşmada, Yaşar Azgan'ın hayatını kitaplara adadığını, kütüphanenin en saygın ve müdavim üyelerinden biri olduğunu belirtti.

        Azgan'ın kitap okumayı bir yaşam felsefesi haline getirdiğini vurgulayan Oktay, "Onun bu örnek davranışı, kütüphaneyi ziyaret eden çocuklara ve gençlere büyük motivasyon sağlıyor." dedi.

        Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Doru ise emektar terzinin 83 yaşında olmasına rağmen kitap okuma azmini hiç yitirmediğini hem esnafa hem de ilçe halkına örnek olduğunu söyledi.

        - "Hedefim, ömrümü okuyarak tamamlamak"

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaşar Azgan, mesleğe 1956'da Antalya'da başladığını, ardından askerlik görevi kapsamında dünyayı gezerek farklı kültürler tanıdığını anlattı.

        Kitaplarla olan esas bağının 1960'lı yıllarda Beyoğlu'nda yabancı dil eğitimi alırken kendi dilini de ilerletme tavsiyesi üzerine başladığını ifade eden Azgan, 65 yıldır biriktirdiği yaklaşık 2 bin kitabına özenle baktığını vurguladı.

        Günde ortalama 2 ile 5 saat arasında kitap okuduğunu anlatan Azgan, şunları kaydetti:

        "Her akşam kitap okumadan uyumuyorum. Okuma sürecinde kalıcılığı sağlamak için sürekli notlar alıyorum. Kitapsız bir insanı ve kütüphanesiz bir evi, komadaki hastaya benzetiyorum. Gelecek nesillerin iyi yetişmesi için okumaya teşvik etmek gerekiyor. Hedefim, ömrümü okuyarak tamamlamak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı

        Benzer Haberler

        Antalya'da hayalet ağ temizliği yapıldı
        Antalya'da hayalet ağ temizliği yapıldı
        Kaş'ta deniz dibi temizliği yapıldı
        Kaş'ta deniz dibi temizliği yapıldı
        Antalya'da deniz dibinden 500 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkarıldı
        Antalya'da deniz dibinden 500 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkarıldı
        3 kişinin öldürüldüğü yol verme kavgasının görüntüsü ortaya çıktı
        3 kişinin öldürüldüğü yol verme kavgasının görüntüsü ortaya çıktı
        Kepez'in kurban pazarları hizmette
        Kepez'in kurban pazarları hizmette
        Muratpaşa'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı
        Muratpaşa'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı