Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da mozaik sanatçısı ile ressam kızı doğadan sanata söyleşisi gerçekleştirdi

        Antalya'da, doğal çakıl taşı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı ile ressam ve heykeltıraş kızı Gözde Sarı, sanat yaklaşımları üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 14:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde düzenlenen "Antroposen Çağında Doğayla Barışmak: Doğadan Müdahalesiz Sanata" konulu söyleşide, sanatçı baba ile kızı, doğanın milyonlarca yıllık emeğini koruyan özgün sanat pratiklerini katılımcılarla paylaştı.

        Süleyman Sarı, eserlerini, sahillerden, koylardan, nehir yataklarından ve doğanın çeşitli bölgelerinden toplanan, büyüklükleri 1 ila 3 milimetre arasında değişen doğal çakıl taşlarıyla oluşturduğunu belirtti.

        Sanat sürecinin, doğaya "sıfır müdahale" ilkesine dayandığını aktaran Sarı, şunları kaydetti:

        "Doğada suyun ve zamanın şekillendirdiği ve renklendirdiği o küçücük bir taşın formuna dokunmak, aslında yeryüzünün yazdığı bir hikayeyi bölmek demektir. Benim sanat pratiğimde taşlar kesilmez, boyanmaz ve asla yontulmaz. Doğanın sunduğu formları ve renkleri olduğu gibi kabul edip, her bir taşın eserdeki yerini bulması bazen haftalar hatta aylar süren bir arayışı gerektiriyor."

        Sarı, sanatının insanın doğa üzerinde bir güç kurmasından ziyade, doğanın sunduğu imkanlara uyum sağlaması üzerine etik değer taşıdığını belirtti.

        Gözde Sarı da babasının sanat pratiğini çağdaş sanat kuramları ve filozof Walter Benjamin'in "aura" kavramı üzerinden analiz etti.

        İnsanın doğayı şekillendirme arzusundan geri çekilmesinin önemine değinen Sarı, bu disiplini akademik literatüre en doğru terminolojiyle kazandırmak için kavramsal isimlendirme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

        Etkinliğe, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

