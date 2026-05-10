Antalya'da off-road ve kamp etkinliği düzenlendi
Antalya'nın Serik ilçesinde off-road ve kamp etkinliği gerçekleştirildi.
Serik Belediyesinin desteğiyle Boğazkent Mahallesi'ndeki halk plajında düzenlenen etkinlikte, Türkiye genelinden çeşitli markalarda 80 arazi aracı yer aldı.
Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı şenlikte, canlı müzik, kamp ateşi gibi etkinlikler de yapıldı.
Pençe Off-Road Başkanı Muhammed Fazıl Koyuncu, gazetecilere, ilçedeki iç turizmin gelişmesi ve vizyonunun genişlemesi amacıyla etkinliği düzenlediklerini ifade etti.
Etkinlik kapsamında yaptıkları "off-road oyunu"nun bir yarış olmadığını belirten Koyuncu, "Amatörlerin bir araya geldiği, kuralların olduğu parkurda gerçekleştirdiğimiz bir off-road oyunu. Kendi aramızda tatlı bir rekabetle kazasız belasız bitirmeyi hedeflediğimiz maksadı eğlenmek olan bir organizasyon." dedi.
