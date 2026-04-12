Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 11:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da oto tamir ve yedek parça dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında oto tamir ve yedek parça dükkanında hasar oluştu, 4 motosiklet ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Altınova Sinan Mahallesi Antalya Caddesi'ndeki oto tamir ve yedek parça dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dükkandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sebebiyle iş yerinde hasar oluştu, 4 motosiklet ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Dükkan sahibi Tufan Kaymaz, gazetecilere, güvenlik sisteminden telefonuna sürekli uyarı geldiğini ama kontrolde bir şey göremediğini söyledi.

        Polisin de haber vermesiyle dükkana geldiğini belirten Kaymaz, "Dükkanım yedek parça malzemelerinin ağırlıklı olduğu bir yerdi. Dükkanda müşteriye ait 4 motosiklet ve otomobili vardı ve hepsi kül oldu. Ortalama 20 milyon lira zararım var, dükkanı 15 gün önce açtığım için de sigorta yaptıramadım." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
