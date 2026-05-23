Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.



Serik-Belek yolu Eminceler mevkisinde Selim K. idaresindeki 20 AEM 249 plakalı kamyonet ile Yeliz T. yönetimindeki 07 BVN 882 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yol üzerinde yan yatarak durdu.





Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, kamyonetin sürücüsü Selim K. ile Gülsüm D, Sabri E, Aynur A, Emin D, Ayşe E. ve Aynur C. yaralandı.





Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı.









