Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da paramotor havai fişek gösterisi ve fener alayı düzenlendi

        Antalya'da paramotor havai fişek gösterisi ve fener alayı düzenlendi

        Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında paramotor havai fişek gösterisi ve fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 22:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da paramotor havai fişek gösterisi ve fener alayı düzenlendi

        Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında paramotor havai fişek gösterisi ve fener alayı düzenlendi.

        Kutlamalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Türk Hava Kurumu (THK) Antalya Şubesi tarafından Varyant Seyir Terası'nda etkinlik gerçekleştirildi.

        Varyant'tan metrelerce yüksekliğe havalanan yamaç paraşütünden kadın pilot Konyaaltı Sahili üzerine serbest atlayış gerçekleştirdi.

        Dört paramotor da denizin üzerinde uçuş yaparak, havai fişek ve ışıklı gösteri sundu. Seyir terasında toplanan binlerce Antalyalı ve yabancı turistler, bayrak sallayarak, alkışlayarak gösteri sunan pilotlara destek verdi.

        THK Antalya Şube Başkanı Nazif Eken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, yoğun ilgiden mutlu olduklarını söyledi.

        - Fener alayında 400 metrelik Türk bayrağı taşındı

        Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi'ndeki Varyant'ta düzenlenen fener alayı için de 400 metrelik Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya geldi.

        Katılımcılar, ellerinde fenerlerle marşlar eşliğinde yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Protokolün de katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Etkinlikler, burada konserle devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        İsrail ordusundan, Küresel Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail ordusundan, Küresel Sumud Filosu'na müdahale
        Yurttan 19 Mayıs manzaraları
        Yurttan 19 Mayıs manzaraları
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        'Milli takım şarkısı' açıklaması
        'Milli takım şarkısı' açıklaması
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı

        Benzer Haberler

        Antalya'da 400 metrelik Türk bayrağı ve paramotörlerle fener alayı
        Antalya'da 400 metrelik Türk bayrağı ve paramotörlerle fener alayı
        Antalya'da 19 Mayıs 'fener alayı'nda binlerce kişilik coşku
        Antalya'da 19 Mayıs 'fener alayı'nda binlerce kişilik coşku
        İran Milli Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarına Antalya'da başladı İran Futb...
        İran Milli Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarına Antalya'da başladı İran Futb...
        İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı başladı
        İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı başladı
        Antalya'da akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
        Küresel Sumud Filosu'nda arızalanan "Family" isimli tekne Finike'ye getiril...
        Küresel Sumud Filosu'nda arızalanan "Family" isimli tekne Finike'ye getiril...