Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Antalya'da parkta bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

        Antalya'nın Kepez ilçesinde skutere binen bir kişiyi durdurarak bıçakla öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 15:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ali Haydar Özyıldırım'ı (58) bıçakla öldüren tutuklu sanık Sedat Demirören ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada savunma yapan sanık, böyle bir olay yaşandığı için üzgün olduğunu belirterek, "Keşke yaşanmasaydı. Bilerek yaptığım ya da işlediğim bir suç değil. Bir anlık gelişen bir olaydı. Tersleşmemizle olan bir durumdu. Ailesinden de özür diliyorum." dedi.

        Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Sedat Demirören, maktulü öldürmek istemediğini öne sürerek, "Hatta kendisine yardım etmek istedim. Yaralıyken tampon yaptım. Ellerimde bu yüzden kan oldu. Olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldım, pişmanım." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

        - "En azından bir nebze olsun su serpildi"

        Maktulün kardeşi Vasfiye Sayman, duruşma sonrası gazetecilere, kararın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Allah kimseye yaşatmasın, kimseye göstermesin. Acımız çok büyük." dedi.

        Maktulün kuzeni Mihriban Sarı ise masum bir insanın hayattan koparıldığını söyledi.

        Her zaman adalete, yargı sürecine güvenlerinin tam olduğunu aktaran Sarı, "Bugün de bunu gördük. Sanık müebbet hapisle cezalandırıldı. Tabii ki acımız, üzüntümüz halen çok yeni. En azından bir nebze olsun su serpildi. İnsanların yolda, parkta gündüz vakti yürümesi en doğal hakkı. Bu tarz insanlar yüzünden masum kişiler hayattan koparılıyor." diye konuştu.

        - Olay

        Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda 3 Kasım 2025 tarihinde, skuter ile giden Ali Haydar Özyıldırım'ın önünü kesen Sedat Demirören, Özyıldırım'ı göğsünden bıçaklamıştı.

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özyıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekiplerince, çevredeki güvenlik kameraları incelenerek yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası

        Benzer Haberler

        Alanya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Alanya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Antalya'da düzenlenen operasyonda 1 firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da düzenlenen operasyonda 1 firari hükümlü yakalandı
        Mermerli Plajı'nda deniz dibi temizliği
        Mermerli Plajı'nda deniz dibi temizliği
        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor