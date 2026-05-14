Antalya'da Sağlık Turizmi Zirvesi düzenlendi

Antalya'da Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ile Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu öncülüğünde Sağlık Turizmi Zirvesi gerçekleştirildi.



Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen zirveye 100'den fazla ülkeden sağlık bakanı yardımcıları, büyükelçi, yatırımcı, akademisyen ve sağlık sektörü temsilcileri katıldı.



SATKOF Genel Başkanı Aysun Bay, AA muhabirine, zirve kapsamında sağlık turizmi, uluslararası hasta süreçleri, dijital sağlık çözümleri, yatırım ve iş birliği gibi konuların ele alındığını söyledi.



Zirveye Amerika, Güney Amerika, Uzak Doğu ülkeleri, Körfez ülkeleri ve Afrika ülkelerinden birçok sağlık sektörü temsilcisi, büyükelçi ve yatırımcının katılım gösterdiğini belirten Bay, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başta olmak üzere birçok bakanlığın zirvenin gerçekleştirilmesi için destek verdiğini anlattı.





Sağlık turizmi denilince sağlık yatırımlarının ön plana çıkmaya başladığını kaydeden Bay, "Bununla ilgili uluslararası yatırımcılar, Avrupa ve Dünya Sağlık Örgütü nezdinde yapılacak çalışmalarla entegre edildiği, araştırma çalışmalarının da içinde olduğu, ekonomi, ticaret, sanayi ve bilime dönüştürüldüğü bir sistem hakkında fikir alışverişi yapıldı." ifadelerini kullandı.

