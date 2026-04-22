Antalya'da sahte plakayla hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sahte plakayla sebze kasalarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.



Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sebze kasalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.



Jandarma ekipleri, 2 şüphelinin hırsızlık yapmadan önce araçlarına ait plakayı söktükleri, başka bir araca ait plakayı taktıkları ve söz konusu plaka üzerinde siyah bant ile değişiklik yaparak kimliklerini gizlemeye çalıştıklarını tespit etti.



Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada çalınan sebze kasaları ele geçirildi.



Jandarma ekipleri, şüpheliler A.G. ve T.P'yi gözaltına aldı.

