Antalya'da "suç gelirlerinin aklanması" operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet" suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait toplam değeri 149 milyon lira olan araç arsa, tarla ve meskenlere de el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
