        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da taksiyle çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Antalya'da taksiyle çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Antalya'nın Serik ilçesinde taksi ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 10:41 Güncelleme:
        A.C. idaresindeki 07 T 2557 plakalı taksi, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde, Kubat Amanbekov'un (27) kullandığı bisikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Amanbekov'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otelde garson olarak çalıştığı öğrenilen Amanbekov'un cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Taksi sürücüsü A.C, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

