        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da tartıştığı dayısı tarafından silahla vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti

        Antalya'nın Kepez ilçesinde arsa satışı konusunda tartıştığı dayısı tarafından silahla vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 18:53 Güncelleme:
        İddiaya göre, Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı'daki noterin önünde Amine Bozkurt (40) ile dayısı Ömer A. (63) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer A, tabancayla Bozkurt'a 4 el ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Ekipler, yaralı Bozkurt'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Bozkurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bozkurt'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Ömer A. ile olay yerindeki eşi Fadime A. (64) polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

