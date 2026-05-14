Antalya'da tartıştığı dayısı tarafından silahla vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde arsa satışı konusunda tartıştığı dayısı tarafından silahla vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi.



İddiaya göre, Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı'daki noterin önünde Amine Bozkurt (40) ile dayısı Ömer A. (63) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer A, tabancayla Bozkurt'a 4 el ateş etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.



Ekipler, yaralı Bozkurt'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Bozkurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Bozkurt'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Ömer A. ile olay yerindeki eşi Fadime A. (64) polis ekiplerince gözaltına alındı.

