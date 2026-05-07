Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da tatil yapan Rus kadın turist denizde boğuldu

        Antalya'da tatil yapan Rus kadın turist denizde boğuldu

        ​Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan 71 yaşındaki Rus uyruklu Galina Zhuchenko, denizde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 20:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da tatil yapan Rus kadın turist denizde boğuldu

        ​Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yapan 71 yaşındaki Rus uyruklu Galina Zhuchenko, denizde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

        ​Side Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tek başına tatil yapan Zhuchenko, serinlemek için Side halk plajında denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan turisti fark eden cankurtaranlar, kadını hızla kıyıya çıkardı.

        ​İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Galina Zhuchenko’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

        ​Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Zhuchenko’nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde müsabakalar tamamlandı
        Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde müsabakalar tamamlandı
        Aspendos'ta "Kökten Geleceğe Maarif Yolcuları" konserine yoğun ilgi
        Aspendos'ta "Kökten Geleceğe Maarif Yolcuları" konserine yoğun ilgi
        Antalya'daki Robot Yarışması'nda Manavgat'ın coğrafi işaretli ürünleri tanı...
        Antalya'daki Robot Yarışması'nda Manavgat'ın coğrafi işaretli ürünleri tanı...
        Çatıya çıkıp üzerine benzin döktü gazeteci oyaladı polis yakaladı
        Çatıya çıkıp üzerine benzin döktü gazeteci oyaladı polis yakaladı
        Bakan Tekin: "100 ortaöğretim öğrencisinin 43'ü mesleki eğitime kayıt yaptı...
        Bakan Tekin: "100 ortaöğretim öğrencisinin 43'ü mesleki eğitime kayıt yaptı...
        "Genital estetik yaşam kalitesini destekleyebilir"
        "Genital estetik yaşam kalitesini destekleyebilir"