Antalya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada kaldırımda temizlik yapan belediye çalışanı ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde Atatürk Kültür Merkezi karşısında plakaları henüz öğrenilemeyen E.Y.M. yönetimindeki otomobil ile M.E.İ. idaresindeki otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan E.Y.M'nin kullandığı araç, kaldırımda temizlik yapan belediye işçisi Neşet A'ya ve bir ağaca çarptı.



Kazada temizlik işçisi Neşet A, sürücü E.Y.M. ile aynı otomobilde bulunan C.A. ile E.P. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

