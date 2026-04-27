        Antalya'da "Turizm Haberciliği Eğitimi" düzenlendi

        Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Ekonomi Muhabirleri Derneği Antalya Şubesi (EMD) ile Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) işbirliğiyle "Turizm Haberciliği Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 23:06 Güncelleme:
        Antalya Ticaret Borsası (ATB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, kentte görev yapan gazeteciler ile kurumların basın birimlerinde çalışanlar yer aldı.

        Eğitimde, turizmde haber üretiminin temel dinamikleri ele alınarak haber toplama, doğru kaynak kullanımı ve etkili yazım teknikleri anlatıldı.

        ATB Basın Danışmanı ve moderatör Vahide Yanık, burada yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların mesleki gelişim açısından önemli olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünden Başmuhabir Hatice Özdemir Tosun da iş hayatındaki tecrübelerini paylaşarak, Antalya'da muhabir olmanın büyük ayrıcalık olduğunu kaydetti.

        Tosun, turizm kenti Antalya'da doğru ve etkili haber üretiminin hem yerel hem de ulusal ölçekte büyük değer taşıdığını söyledi.

        TUYED Yönetim Kurulu Üyesi ve Tourism Today Haber Müdürü Tuncay Sevin ile Alternatif Turizm İşletmecileri Birliği (ATİB) Başkan Yardımcısı Cem Karaca ise turizm haberciliğinde edindiği deneyimleri ve bilgilerini aktardı.

        Ayrıca, Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, programa çevrim içi katılarak deneyimlerini anlattı.

        Program, soru-cevap etkinliğinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

