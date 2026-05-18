        Antalya'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında lokum atölyesi düzenlenecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Antalya'da lokum atölyesi düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Antalya Olgunlaşma Enstitüsünce, kültürel mirasın önemli simgelerinden lokumun tanıtımı amacıyla hazırlanan program, 21 Mayıs Perşembe saat 11.00'de Kaleiçi'nde gerçekleştirilecek.

        "Aile Yılı" çerçevesinde düzenlenecek atölyede anneler ve çocuklar, lokum yapımını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak.

        Program kapsamında hazırlanan lokumlar, kentin tarihi simgelerinden Yivli Minare çevresinde ikram edilecek.

        Etkinlikle, Türk kültüründe bayramların, misafirperverliğin ve paylaşmanın simgelerinden lokumun, toplumsal hafızadaki yerine dikkati çekmek amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

