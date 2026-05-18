Antalya'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında lokum atölyesi düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Antalya'da lokum atölyesi düzenlenecek.



Antalya Olgunlaşma Enstitüsünce, kültürel mirasın önemli simgelerinden lokumun tanıtımı amacıyla hazırlanan program, 21 Mayıs Perşembe saat 11.00'de Kaleiçi'nde gerçekleştirilecek.



"Aile Yılı" çerçevesinde düzenlenecek atölyede anneler ve çocuklar, lokum yapımını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak.



Program kapsamında hazırlanan lokumlar, kentin tarihi simgelerinden Yivli Minare çevresinde ikram edilecek.



Etkinlikle, Türk kültüründe bayramların, misafirperverliğin ve paylaşmanın simgelerinden lokumun, toplumsal hafızadaki yerine dikkati çekmek amaçlanıyor.

