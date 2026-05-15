Antalya'da Ulupınar Deresi'nin yeniden canlanması yöre halkını sevindirdi

CAN YÜCEL - Antalya'nın Kemer ilçesinde, kuruma noktasına gelen Ulupınar Deresi'nin son aylardaki yağışlarla canlanması, doğa ve spor turizmine daha fazla yönelmek isteyen yöre halkını heyecanlandırdı.



Kış mevsimindeki yoğun yağışların ardından su miktarı artan derede, balık, yılan balığı, kaplumbağa, yengeç ve kurbağa gibi canlılar yeniden görülmeye başlandı.



Bölgeden doğup Çıralı sahilinden denize ulaşan derenin son durumu, Çıralı mevkisinde turizmle uğraşan mahalle sakinlerini sevindirdi.



Ulupınar Mahallesi Muhtarı Salih Sarıca, AA muhabirine, derenin kaynağını dereye adını veren "Ulupınar" ve yaylalardan gelen suların oluşturduğunu söyledi.



Geçmiş yıllarda ciddi kuraklık yaşandığını belirten Sarıca, derenin yıllar sonra ilk kez güçlü şekilde aktığını ifade etti.



Derenin 15 yıl sonra yeniden eski günlerdeki gibi akmaya başladığını dile getiren Sarıca, "Bu yıl doğa, her yer suyunu aldı. Suyun çoğalmasıyla ekosistem oluştu. Derede balıklar, yılanlar ve kurbağalar gibi birçok canlı türü ortaya çıktı." dedi.



Sarıca, derenin gelecek yıllarda da aynı şekilde akması durumunda bölgeye tarım faaliyetleri açısından da önemli katkı sağlayacağını vurguladı.



Derenin yeniden canlanmasının turizme de katkı sunabileceğini belirten Sarıca, "Çıralı'nın doğallığı ve yeşilliğiyle birlikte bu su varlığı, yeni aktivitelere imkan verecek. Turistler için rafting gibi aktiviteler yapabiliriz. Doğa turizmine çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.



Çıralı'ya gelen ziyaretçilerin bu doğallığı görmesini istediklerini ifade eden Sarıca, çevrenin korunmasının da aynı derecede önemli olduğunu, bölgeye gelenlerden doğayı temiz bırakmalarını istediklerini kaydetti.



- "Doğaya muhtacız, doğayla turizm yapıyoruz"



Çıralı'da turizm işiyle uğraşan Derya Yavuz da yıllardır akmayan derenin bu yıl yeniden akmasının bölge halkını sevindirdiğini anlattı.



Yavuz, "Dere, bundan bir ay öncesinde rafting yapabilecek durumdaydı. 'Ulupınar'daki Karasu patlarsa iki yıl kuraklık olmaz ' derdi büyüklerimiz. Derenin kaynağını oluşturan Karasu bu yıl iki kez taştı. Bu yıl çok mutluyuz. Deremiz gürül gürül akıyor, her şey çok güzel." dedi.



Derenin yeniden akmasının sadece su varlığı değil, Çıralı'nın turizm potansiyeline de olumlu yansıyacağına işaret eden Yavuz, "Doğaya muhtacız, doğayla turizm yapıyoruz. Turistlerin gezdiği Likya gibi yürüyüş yolları var. Doğanın iyi olması bizim işimize de yansıyacak. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

