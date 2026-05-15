Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da Ulupınar Deresi'nin yeniden canlanması yöre halkını sevindirdi

        Antalya'da Ulupınar Deresi'nin yeniden canlanması yöre halkını sevindirdi

        CAN YÜCEL - Antalya'nın Kemer ilçesinde, kuruma noktasına gelen Ulupınar Deresi'nin son aylardaki yağışlarla canlanması, doğa ve spor turizmine daha fazla yönelmek isteyen yöre halkını heyecanlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Ulupınar Deresi'nin yeniden canlanması yöre halkını sevindirdi

        CAN YÜCEL - Antalya'nın Kemer ilçesinde, kuruma noktasına gelen Ulupınar Deresi'nin son aylardaki yağışlarla canlanması, doğa ve spor turizmine daha fazla yönelmek isteyen yöre halkını heyecanlandırdı.

        Kış mevsimindeki yoğun yağışların ardından su miktarı artan derede, balık, yılan balığı, kaplumbağa, yengeç ve kurbağa gibi canlılar yeniden görülmeye başlandı.

        Bölgeden doğup Çıralı sahilinden denize ulaşan derenin son durumu, Çıralı mevkisinde turizmle uğraşan mahalle sakinlerini sevindirdi.

        Ulupınar Mahallesi Muhtarı Salih Sarıca, AA muhabirine, derenin kaynağını dereye adını veren "Ulupınar" ve yaylalardan gelen suların oluşturduğunu söyledi.

        Geçmiş yıllarda ciddi kuraklık yaşandığını belirten Sarıca, derenin yıllar sonra ilk kez güçlü şekilde aktığını ifade etti.

        Derenin 15 yıl sonra yeniden eski günlerdeki gibi akmaya başladığını dile getiren Sarıca, "Bu yıl doğa, her yer suyunu aldı. Suyun çoğalmasıyla ekosistem oluştu. Derede balıklar, yılanlar ve kurbağalar gibi birçok canlı türü ortaya çıktı." dedi.

        Sarıca, derenin gelecek yıllarda da aynı şekilde akması durumunda bölgeye tarım faaliyetleri açısından da önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

        Derenin yeniden canlanmasının turizme de katkı sunabileceğini belirten Sarıca, "Çıralı'nın doğallığı ve yeşilliğiyle birlikte bu su varlığı, yeni aktivitelere imkan verecek. Turistler için rafting gibi aktiviteler yapabiliriz. Doğa turizmine çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

        Çıralı'ya gelen ziyaretçilerin bu doğallığı görmesini istediklerini ifade eden Sarıca, çevrenin korunmasının da aynı derecede önemli olduğunu, bölgeye gelenlerden doğayı temiz bırakmalarını istediklerini kaydetti.

        - "Doğaya muhtacız, doğayla turizm yapıyoruz"

        Çıralı'da turizm işiyle uğraşan Derya Yavuz da yıllardır akmayan derenin bu yıl yeniden akmasının bölge halkını sevindirdiğini anlattı.

        Yavuz, "Dere, bundan bir ay öncesinde rafting yapabilecek durumdaydı. 'Ulupınar'daki Karasu patlarsa iki yıl kuraklık olmaz ' derdi büyüklerimiz. Derenin kaynağını oluşturan Karasu bu yıl iki kez taştı. Bu yıl çok mutluyuz. Deremiz gürül gürül akıyor, her şey çok güzel." dedi.

        Derenin yeniden akmasının sadece su varlığı değil, Çıralı'nın turizm potansiyeline de olumlu yansıyacağına işaret eden Yavuz, "Doğaya muhtacız, doğayla turizm yapıyoruz. Turistlerin gezdiği Likya gibi yürüyüş yolları var. Doğanın iyi olması bizim işimize de yansıyacak. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kaleye sürpriz iddia!
        Kaleye sürpriz iddia!
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?

        Benzer Haberler

        Alanya'da asma tavanı çöken dairedeki 2 kişi yaralandı
        Alanya'da asma tavanı çöken dairedeki 2 kişi yaralandı
        Cerrahi operasyonla midesinden olta iğnesi çıkarılan leylek "Mavi" göçe haz...
        Cerrahi operasyonla midesinden olta iğnesi çıkarılan leylek "Mavi" göçe haz...
        Çıralı'da sahil temizliği yapıldı
        Çıralı'da sahil temizliği yapıldı
        Yeğeni Amine'yi, arsa fiyatını artırdığı için öldürmüş
        Yeğeni Amine'yi, arsa fiyatını artırdığı için öldürmüş
        3,2 milyon liralık kaçak elektronik ürün ele geçirildi
        3,2 milyon liralık kaçak elektronik ürün ele geçirildi
        Bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü kazanın ardından firar etti
        Bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü kazanın ardından firar etti