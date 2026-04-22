Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin bir adrese düzenlediği operasyonda 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ve 105 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.