Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 164 bin sentetik ecza hap ele geçirdi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

