        Antalya'da yağışlar Olimpos Deresi'ndeki akış süresini uzattı

        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos Deresi'nde geçen yıllarda mayıs ayına kadar olan su akışının, bu yıl yoğun yağışların etkisiyle hazirana kadar devam etmesi bekleniyor.

        Giriş: 12.04.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Kış aylarında etkili olan yağışlarla deredeki su seviyesi taşkın riski oluşturacak nitelikle yükseldi. Havaların ısınmasıyla deredeki su miktarı da giderek azalmaya başladı. Olimpos Deresi'ndeki son durum AA ekibince dronla görüntülendi. Derede kış mevsiminde yüksek olan su seviyesinin son günlerde çekildiği görüldü.

        Geçen yıllarda mayısta kuruma noktasına gelen derede, bu yıl su akışının hazirana kadar devam etmesi öngörülüyor.

        Yazır Mahallesi Muhtarı Durmuş Karateke, AA muhabirine, derenin her yıl kış mevsiminde yağışların etkisiyle akmaya başladığını söyledi.

        Kış döneminde deredeki su miktarının taşkın riskini de beraberinde getirdiğini ifade eden Karateke, havaların ısınmasıyla deredeki suyun da çekilmeye başladığını belirtti.

        Yağışların etkisiyle deredeki su akışının daha uzun süreceğini aktaran Karateke, "Dere, kış mevsiminde yağışların etkisiyle akar ama yağışlar etkisini kaybettiğinde su miktarı düşer. Dere çoğu yıl mayısta büyük ölçüde kurur. Bu yıl aldığımız yoğun yağış dolayısıyla derenin haziran ayı sonuna kadar akacağını öngörüyoruz." dedi.

        Karateke, bu yılki yağışların yeraltı su kaynaklarının beslenmesi açısından olumlu olduğunu ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

