        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da "Yeşilçam Film Afişleri Sergisi" açıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Sinema Derneği işbirliğiyle "Yeşilçam Film Afişleri Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 22:05 Güncelleme:
        Koleksiyoner Ulvi Sulaoğlu'nun küratörlüğünde, araştırmacı-yazar Mustafa Aydemir'in katkılarıyla hazırlanan sergi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Sergide, Türk sinemasının üretim kültürünü, estetik dönüşümünü ve toplumsal hafızadaki izlerini yansıtan 60 film afişi yer aldı.

        Yeşilçam yapıtlarından "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Herkesin Sevgilisi", "Ne Şeker Şey" ve "Beklenen Şarkı" filmlerinin afişleri ilgi gördü.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, Antalya'nın kültür, sanat ve spor şehri olduğunu belirtti.

        Sergide emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Şahin, "Antalya aynı zamanda köklü bir tarihe ve güçlü bir şehir kültürüne sahip. Bu şehre böyle nitelikli sergiler kazandırmak büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Şahin ve beraberindekiler, sergi alanını gezerek eserleri inceledi.

        Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

        Sergi, 26 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

