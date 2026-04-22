Antalya'da Yöresel Ürünler Fuarı'da Erzurum ürünleri tanıtıldı

Antalya Ticaret Borsası'nın öncülüğünde 14'üncü kez düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), Erzurum standı kuruldu.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle, "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla düzenlenen fuar, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.



Türkiye'nin dört bir yanından katılımın sağlandığı fuarda, Anadolu'nun yöresel zenginliği sergilendi.



Bu kapsamda, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından kurulan stantta, şehrin yöresel lezzetleri, tescilli ürünleri ve dünyaca ünlü Oltu taşı eserleri tanıtıldı.



Ziyaretçilere, coğrafi işaretli Erzurum su böreği, kadayıf dolması, pekmezli baklava ve cağ kebabı ikram edildi.



ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, YÖREX'in Anadolu mirasına sahip çıkan stratejik bir platform olduğunu vurguladı.



Standa gösterilen ilginin, sahip oldukları potansiyelin göstergesi olduğunu aktaran Özakalın, "Bu tür organizasyonların amacı üyelerimize vizyon kazandırmak, yerel üretim gücümüzü uluslararası ticari rekabete entegre edebilmektir. Şehrimizin köklü değerlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini bu tür ulusal platformlarda en güçlü şekilde temsil etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Fuar, 26 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

