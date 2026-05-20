        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'daki Gümüşdamla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

        Antalya'nın Akseki ilçesinde içinde şelale ve doğal havuzun yer aldığı Gümüşdamla Kanyonu, her mevsim ziyaretçilerin rotasında yer alıyor.

        Giriş: 20.05.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Gümüşdamla Mahallesi'nin kırsal kesiminde ormanın ve kayalıkların arasında yer alan kanyon, özellikle son yıllarda gençlerin ilgisini çekiyor.

        Doğa fotoğrafçılarının da keşif noktaları arasında gösterilen kanyon, sarp kayalıkları, berrak suyu ve orman dokusuyla ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencileri ile Genç Yeşilay gönüllüleri de orman ve sarp kayalıklar arasında yer alan kanyonda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Ziyaretçilerden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Baltacı, kanyon boyunca keyifli yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek, öğrencilerin doğayla iç içe güzel vakit geçirdiğini söyledi.

        Simge Edik ise Gümüşdamla Kanyonu'nu ilk defa görme imkanı bulduğunu, bölgenin manzarasının kendisini etkilediğini ifade etti.

        Genç Yeşilay gönüllüsü Songül Kaya da Şanlıurfa'dan geldiğini belirterek, "Çok güzel bir yer, eğlendik ve keyif aldık. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel vakit geçirdik." dedi.

        Berfin Tunç, kanyonun kirletilmemiş olmasının kendilerini mutlu ettiğini, eğlenceli parkurlardan geçtiklerini anlattı.

        Süphan Kara, kanyonun zorlu parkurlarından geçerek, suya girdiklerini ve yüzdüklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Samsung greve gidiyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
