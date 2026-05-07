Antalya'daki Robot Yarışması'nda Manavgat'ın coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda Antalya'nın yöresel lezzetleri ile coğrafi işaretli ürünleri de kurulan stantlarda tanıtıldı.





Gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki projelerini sergilediği organizasyon, "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla Antalya Spor Salonu'nda sürüyor.



Antalya'nın yöresel ürünlerini de sergilendiği organizasyonda, Manavgat Kaymakamlığı öncülüğünde, Manavgat Ziraat Odası (MZO), Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan stantta, ilçenin coğrafi işaret başvurusu yapılan 13 ürün, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, yerel lezzetlerle teknolojinin bir araya getirilmesi amaçlandı.



Yarışmanın ikinci gününde etkinliği ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşen Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat'ın tarımsal üretimde stratejik öneme sahip olduğunu belirterek ilçeye "Tarım Lisesi" açılması talebini iletti.



Metin, Bakan Tekin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:



"Sayın Bakanımıza lezzetle teknolojinin bir arada buluştuğu bu organizasyon için teşekkür ettik. Manavgat'ın tarımsal üretimdeki gücünü simgeleyecek bir Tarım Lisesi açılması yönündeki talebimizi kendilerine ilettik. Bakanımız talebi olumlu karşıladı. İnanıyoruz ki tarımın kalbi olan Manavgat’ta öğrencilerimiz bu lise sayesinde toprakla ve üretimle iç içe yetişecektir. Ayrıca Bakanımıza Manavgat’ın kendi üretimi olan zeytinyağımızdan takdim ederek tadım yapmasını sağladık."



Metin, yarışmaya katılan öğrencilere başarı dileyerek, yerel üretimin teknolojiyle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.



Antalya Valiliği ile organizasyonda görev alan kurumlara teşekkür eden Metin, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımının bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.



