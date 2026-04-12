        Antalya'daki Tahtalı Dağı "beyaz gelinliği" ile ziyaretçi çekiyor

        BEKİR BEKTAŞ - Sahil kesimlerinde ilkbaharın yaşandığı Antalya'da sahilden yarım saatlik bir yolculukla ulaşılan ve halen beyaz örtüyle kaplı olan 2365 rakımlı Tahtalı Dağı'nın karlı zirvesi, ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Sahil kesimlerinde güneşli havanın hakim olduğu Antalya'da bazı vatandaşlar ve turistler denize girerken, kimileri sahilde yürüyüş yaparak vakit geçiriyor.

        Toroslar'ın en yüksek zirveleri arasında yer alan, teleferik ile ulaşım sağlanan ve kışın kar yağışıyla beyaza bürünen, Kemer'deki 2365 rakımlı Tahtalı Dağı, Akdeniz'in panoramik olarak en güzel izlendiği noktalardan biri olarak gösteriliyor.

        Zirveye, sahilden yaklaşık yarım saatlik yolculukla ulaşılabiliyor. Sahildeki güneşli havadan kısa sürede kar manzarasına ulaşılan zirve, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        - Yaklaşık yarım saatte mevsim değişiyor

        Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, AA muhabirine, 2025 Aralık'ta Tahtalı Dağı zirvesine bu sezonki ilk kar yağışının düştüğünü söyledi.

        Zirvenin beyaz örtüsünü o günden beri koruduğunu belirten Culfa, yılın ilk 3 ayında yoğun ilgi gördüklerini kaydetti.

        Culfa, Antalya'nın dünyanın en güzel turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkati çekerek, iki mevsimi aynı anda yaşayan Antalya'nın, farklı zevklere sahip misafirlerin istedikleri hizmeti alabileceği bir yer olduğunu dile getirdi.

        Zirveye gelen ziyaretçilerin bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiğini ve kar topu oynama imkanı bulduklarını ifade eden Culfa, aynı zamanda dileyenlerin zirvede yer alan kafede yemek ve içecek imkanı da bulabildiğini söyledi. Culfa, şöyle konuştu:

        "Phaselis'te denize giren biri, 10 dakikada alt istasyon bölgemize ulaşabiliyor, oradan da 12 dakikalık bir teleferik yolculuğuyla zirvede kar heyecanı yaşayabiliyor. Nisan itibarıyla günde yerli ve yabancı ortalama 500 misafir ağırlıyoruz. Sabah 9 itibarıyla teleferiğimiz çalışmaya başlar ve 30 dakikada bir seferimiz var. Tahtalı Dağı, dünyanın denize en yakın yüksek dağlarından biri olarak bilinmesiyle de misafirlerimizin ilgisini çekiyor."

        Toroslar'ın eşsiz manzarası eşliğindeki teleferik seferlerine özellikle hafta sonları ilgi olduğunu dile getiren Culfa, son olarak 10 gün önce gerçekleşen kar yağışıyla haziran ayı başına kadar zirvede kar olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

